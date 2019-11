"An diesem Thanksgiving-Tag möchte ich nur sagen, wie wahnsinnig dankbar ich allen bin, die mir im Insta-Reich folgen. Ich schätze jeden Follower und jeden Kommentar. Wie großartig, dass wir in einer Zeit der unmittelbaren und ungefilterten Kommunikation leben. Also danke. An euch."

In den Vereinigten Staaten wurde am Donnerstag Thanksgiving gefeiert. Schauspieler Neil Patrick Harris (46, "How I Met Your Mother") nahm das Erntedankfest zum Anlass, sich mit rührenden Worten bei seinen 8,2 Millionen Instagram-Followern zu bedanken. Dazu postete der 46-Jährige ein Selfie, auf dem er zufrieden in die Kamera lächelt. Die User finden die Geste des "How I Met Your Mother"-Stars großartig: "Ich wünsche dir auch ein frohes Thanksgiving" oder "Das ist so süß von dir", ist unter anderem in den Kommentaren zu lesen.