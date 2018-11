Neil Young (73, "Heart of Gold") und seine Frau Daryl Hannah (57) sind Teil der Promis, die durch die verheerenden Brände in Kalifornien ihr Haus in Malibu verloren haben. Dass US-Präsident Donald Trump (72) den kalifornischen Bundesstaat für die Katastrophe verantwortlich macht, stimmt den Sänger wütend. In einem langen Statement auf seiner Webseite "Neil Young Archives" rechnete er nun mit Trump ab.

Dieser hatte zuvor folgende Aussage getwittert: "Es gibt keinen anderen Grund für diese massiven, tödlichen und kostspieligen Waldbrände in Kalifornien außer den, dass die Wälder schlecht verwaltet werden. Jedes Jahr werden Milliarden von Dollar ausgegeben, während so viele Menschenleben verloren gehen, nur wegen des groben Missmanagements der Wälder. Abhilfe jetzt, oder keine Zahlungen des Bundes mehr!"

In seinem fast Essay-artigen Schreiben, aus dem unter anderem "Variety" zitiert, geigte Young dem US-Präsidenten gehörig seine Meinung. "Kalifornien ist verletzlich - nicht wegen schlechtem Forstmanagement, wie DT (unser sogenannter Präsident) uns denken lässt. [...] Wir sind aufgrund des Klimawandels verwundbar. Die extremen Wetterereignisse und die ausgedehnte Trockenheit sind Teil davon.

"Es ist Zeit für eine Abrechnung"

Weiter schreibt er: "Hier sind die Temperaturen in unserem heißesten Sommer aller Zeiten höher als je zuvor. Das war nicht gerade hilfreich. DT ist ein Leugner (...) Es ist wirklich an der Zeit, mit diesem untauglichen Anführer abzurechnen. Vielleicht kann unser neuer Kongress helfen. Ich hoffe es doch."

Er habe in den letzten Tagen von zahlreichen Feuerwehrleuten gehört, dass sie so etwas noch nie gesehen hätten. Und er habe schon einmal ein Haus in Kalifornien an ein Feuer verloren. Young richtete einen Appell an seine Mitmenschen: "Hoffentlich können wir als Volk zusammenkommen, um den Klimawandel in Angriff zu nehmen. Wir haben die Werkzeuge und könnten es schaffen, wenn wir es versuchen würden. Es gibt dabei keinen Nachteil."

Seinen offenen Brief beendete er mit den Worten: "Stellen Sie sich einen Anführer vor, der sich der Wissenschaft widersetzt und sagt, dass diese Lösungen kein Teil seiner Entscheidungen in unserem Namen sind. Stellen Sie sich einen Anführer vor, der sich mehr für seinen eigenen, bequemen Vorteil interessiert, als für die Menschen, die er anführt. Stellen Sie sich einen unpassenden Anführer vor. Und nun stellen sie sich einen passenden vor. Sehen Sie sich um."