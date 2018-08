Haben Musik-Legende Neil Young (72, "Harvest Moon") und Schauspielerin Daryl Hannah (57, "Kill Bill") geheiratet? Das berichtet zumindest der britische "Mirror".

Laut dem Blatt haben Young und Hannah eine Zeremonie auf seiner Yacht in den San Juan Islands abgehalten. Die eigentliche Hochzeit soll dann am vergangenen Samstag in Atascadero, Kalifornien, im kleinen Kreis und nur mit engen Freunden, stattgefunden haben.

Eine Bestätigung steht noch aus, als Hinweis könnte jedoch der letzte Instagram-Post von Hannah gelten. Zu dem Bild einer mysteriösen Eule schreibt sie: "Jemand wacht über uns... Liebe und nur Liebe". Darunter finden sich unzählige Glückwünsche von Fans und Freunden.

Auf Facebook gesellte sich auch ein besonderer Gratulant dazu: Der Gitarrist Mark Miller schrieb: "Glückwünsche an Daryl Hannah und Neil Young zu ihrer Hochzeit heute. Mögen sie eine lange und glückliche Beziehung haben." Dass er damit aus Versehen etwas bestätigte, was vielleicht gar nicht offiziell sein sollte, wurde ihm später klar. In einem Post erklärte er: "Interessant, dass es nicht offiziell war. [...] Ich wusste nur davon, weil ein Freund von mir bei der Zeremonie in Atascadero war und es auf seiner Seite angekündigt hatte. [...] Oops!" Womit er die Hochzeit im Grunde gleich noch einmal bestätigt hat.

Young und Hannah sind seit 2014 ein Paar. Davor war der Musiker 36 Jahre mit der Liedermacherin Pegi in zweiter Ehe verheiratet. Hannah hatte in den Achtzigern und Neunzigern längere Beziehungen mit dem Präsidentensohn John F. Kennedy jr. und dem Musiker Jackson Browne.