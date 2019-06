Mit einem rührenden Eintrag auf seiner offiziellen Webseite hat Neil Young (73, "Tuscaloosa ") sich von seinem Manager Elliot Roberts verabschiedet, der am vergangenen Freitag im Alter von 76 Jahren verstorben ist. In seinem Statement schreibt Young auch, dass Roberts nicht nur "der beste Manager aller Zeiten" gewesen sei, sondern in erster Linie sein "bester Freund für über 50 Jahre".

Er wolle mit seinem Eintrag zeigen, was für ein toller Mensch Elliot gewesen ist: "Er hat nie nur an sich gedacht, sondern immer alle anderen an erste Stelle gestellt. Das ist auch, was er für mich in über 50 Jahren Freundschaft, Liebe und Gelächter gemacht hat, während er mein Leben regelte. (...) Er war für so viele Jahre mein bester Freund auf der Welt und freute sich für mich und über das Glück, das ich mit Daryl [Hannah, Schauspielerin, Anm. d. Red.], meiner wundervollen Ehefrau und Seelenverwandten, gefunden habe."