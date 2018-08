Seine Fans waren in großer Sorge. Am Freitagmorgen verunglückte der beliebte TV-Koch Nelson Müller (39) in seinem weißen Porsche in Essen. Frontal prallte er gegen eine Ampel und musste wenig später von Sanitätern ins Krankenhaus eingeliefert werden. Jetzt sprach Müller zum ersten Mal nach dem Crash öffentlich und gab im Interview mit der "Bild"-Zeitung Details zum Unfallhergang preis. "Ich bekam plötzlich Atemnot und habe nach meinem Spray gesucht", sagte der Asthmatiker.

Ab da könne er sich an nichts mehr erinnern. Nach dem Aufprall habe er sich aber noch selbst aus dem Wagen befreien können. Er hatte großes Glück im Unglück: Bis auf ein paar Prellungen erlitt er bei dem Unfall keine größeren Verletzungen. Mittlerweile konnte er auch das Krankenhaus wieder verlassen. Noch nicht ganz klar ist allerdings, ob er am Wochenende für eine TV-Show in Berlin vor der Kamera stehen könne: "Ich bin im engen Austausch mit meinem Arzt."