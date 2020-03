Sängerin Nena ("Nur geträumt") hat in ihrem jüngsten Interview gleich mehrere Bomben platzen lassen. Die Künstlerin, die am kommenden Dienstag ihren 60. Geburtstag feiert, hat vom Musikerleben noch lange nicht genug. Eine Auszeit scheint dennoch nicht abwegig. "Ich kann mir schon vorstellen, mal eine längere musikalische Pause einzulegen. Allerdings erst nach meiner Tour im nächsten Jahr", sagte sie zu "Bild am Sonntag".

Wie sie sich die Zeit abseits des Rampenlichts vorstelle? "Es muss für mich gar nicht sehr weit weg sein. [...] Ich bin sehr gerne in Europa unterwegs", so die Künstlerin. Wichtig sei vor allem, dass es "ein ruhiger Ort" wäre, "an dem ich in mich gehen kann". Eine Insel womöglich.

Ein spätes Jawort vielleicht?

Seit den Neunzigerjahren ist Nena mit Schlagzeuger Philipp Palm (47) zusammen. Geheiratet haben die beiden, trotz zwei gemeinsamer Kinder, nie. Doch auch das scheint sich in Zukunft ändern zu können. Bombe Nummer zwei der Sängerin: "Alter schützt vor Torheit nicht. Also ist es durchaus möglich, dass ich doch noch eines Tages heiraten werde. [...] Es ist einfach ein Gefühl."

Neben den Kindern Samuel Vincent und Simeon Joel mit Palm hat Nena, deren bürgerlicher Name Gabriele Susanne Kerner lautet, noch zwei weitere Kinder. Die Zwillinge Sakias und Larissa stammen aus der Beziehung mit Schauspieler Benedict Freitag (67).