Ihre Fans müssen sich weiter Sorgen um sie machen. Die 26-jährige Selena Gomez soll einen schweren Nervenzusammenbruch erlitten haben und sich derzeit auf Anraten der Ärzte sogar in psychologischer Behandlung befinden. Schon zum zweiten Mal in den vergangenen zwei Wochen soll es so weit gekommen sein, berichtet die US-amerikanische Seite "TMZ".

Der erste Nervenzusammenbruch habe demnach Ende September stattgefunden. Auslöser dafür seien besorgniserregende Blutwerte gewesen. Erst im September des vergangenen Jahres hatte die an der Autoimmunkrankheit Lupus leidende Gomez von ihrer besten Freundin eine Niere gespendet bekommen.

Selena Gomez So sehr nimmt sie Demi Lovatos Rückfall mit SpotOnNews

Erst kürzlich hat Selena Gomez ihren Fans gestanden, dass sie seit fünf Jahren an Depressionen leidet. Für die schöne Amerikanerin ist derzeit wohl keine schöne Zeit. Ihr Ex-Freund Justin Bieber heiratet beispieslweise bald Hailey Baldwin, worüber Gomez sehr unglücklich sein soll. Außerdem geht es ihr eben gesundheitlich nicht so gut.

Selena Gomez: Gefahr für sich und andere?

Weil die Anzahl an weißen Blutkörperchen noch immer nicht gestiegen sei, soll sich ihr psychischer Zustand zuletzt noch weiter verschlechtert haben. Sie wurde daher erneut in das Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles gebracht. Als die Ärzte sie nicht entlassen wollten, sei sie laut Zeugen ausgerastet und habe sich sogar die Infusionsschläuche aus ihrem Arm gerissen, berichtet " TMZ".

Nach dem Nervenzusammenbruch sei sie in eine psychiatrische Einrichtung gebracht worden, in der sie aktuell sogenannte "Dialektisch-Behaviorale Therapie" erhalte. Dabei handelt es sich um eine Form der Therapie, die speziell für Patienten entwickelt wurde, die als Gefahr für sich selbst oder andere angesehen werden und die oft in Zusammenhang mit einer Borderline-Störung zum Einsatz kommt.