Schauspieler Chris Pratt ("Guardians of the Galaxy") und Autorin Katherine Schwarzenegger sind erneut in einer zärtlichen Pose fotografiert worden: Diesmal tauschten sie einen Kuss in Los Angeles aus, wie unter anderem bei der britischen "Daily Mail" zu sehen ist.

Ein Bild vom Juni zeigte die beiden ebenfalls bereits sehr vertraut. Bestätigen sie damit eine neue Liebe? Geäußert haben sie sich noch nicht dazu. Doch sowohl der Hollywood-Star als auch die Tochter von Actionheld und Ex-Politiker Arnold Schwarzenegger ("Terminator") sollen zuletzt Singles gewesen sein.

Sommerausflug mit Chris Pratts Sohn

Die jüngsten Fotos entstanden offenbar bei einem Ausflug zu einer Eisdiele mit Pratts fünfjährigem Sohn Jack. Der Junge stammt aus der Ehe mit Schauspielerin Anna Faris ("Mom"). Die beiden waren seit Juli 2009 verheiratet. Anfang August 2017 trennte sich das Paar. Faris könnte ebenfalls wieder vergeben sein, denn seit Oktober 2017 wird sie regelmäßig mit Kameramann Michael Barrett ("A Million Ways to Die in the West") in Verbindung gebracht.