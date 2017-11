Sie war außer sich vor Freude. Die 22-jährige Demi-Leigh Peters aus Südafrika wurde am Sonntag in Las Vegas zur neuen Miss Universe gekürt. Sie setzte sich im Finale gegen Schönheiten aus 12 anderen Ländern durch. Peters überzeugte die Jury auch in der Frage- und Antwort-Runde. Dabei sprach sie sich unter anderem für die gleiche Bezahlung von Männern und Frauen aus. Zudem trainiert die Südafrikanerin andere Frauen in Selbstverteidigung und hat einen Universitätsabschluss. Miss Kolumbien kam auf den zweiten Platz, Miss Jamaika auf den dritten Platz. Für ihren Sieg bekommt Peters unter anderem ein Luxus-Apartment in New York. Allerdings nur solange, wie sie als Miss Universe im Amt ist.