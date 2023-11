Nach der Trennung von Amira hat Oliver Pocher eine neue Comedy-Tour angekündigt. Will der Komiker mit "Der Liebeskasper" alles verarbeiten?

Seit ihrer Trennung Ende August sind Oliver Pocher (45) und Noch-Ehefrau Amira Pocher (31) in aller Munde. Nachdem der Komiker noch am Sonntag im Gespräch mit Frauke Ludowig (59) bei RTL erklärt hatte, dass Comedy sein "Ventil" sei, und er "noch nicht ganz fertig mit der Veranstaltung" wäre, lässt der verlassene Ehemann nun seinen Worten Taten folgen. Auf seinem offiziellen Instagram-Kanal hat Pocher am Mittwochabend (8. November) eine neue Comedy-Tour angekündigt. Sie trägt den passenden Titel "Der Liebeskasper".

"Wer ist der größere Liebeskasper? - Olli oder Amira?"

"Er hat sie alle gehabt und auch wieder verloren. Warum machen sich eigentlich alle immer zum Liebeskasper und stehen am Ende alleine da?", deutet Pocher auf Instagram die Thematik seines neuen Bühnenprogramms an, in dem es aller Voraussicht nach auch um die Trennung von Amira Pocher gehen dürfte.

Denn mit seinem gewohnten Humor fragt Pocher im Begleittext seines Social-Media-Posts weiter: "Wer ist der größere Liebeskasper? Laura oder der Wendler? Tom oder Heidi Klum? Helene Fischer oder Ihr Trapezkünstler? Olli oder Amira? Viele Fragen...Klare Antworten...Und danach geht's allen besser."

In einer begleitenden Story auf Instagram wird Pocher noch deutlicher: "Wenn ich einfach mal so Revue passieren lasse, was in letzter Zeit passiert ist, wird es, glaube ich, zumindest für euch ein lustiger Abend." Seinen Fans und Zuschauern verspricht der Komiker: "Wir werden auf jeden Fall Spaß haben. Es gibt einiges zu erzählen."

Die ersten Termine für "Der Liebeskasper"

Los geht Pochers Comedy-Tour am 5. Januar nächsten Jahres in Rust in Baden-Württemberg. Als weitere Termine stehen Osnabrück, Bochum und Bremen auf dem Programm. Die auf Instagram einsehbaren Auftritte sollen jedoch noch nicht alle sein. "Es kommt noch Hamburg, es kommt noch Berlin, es kommt noch Österreich, es kommt noch die Schweiz, es kommen noch Termine", kündigt Pocher in seiner Story an.

Begeisterte Reaktionen von Oliver-Pocher-Fans

Unter der Ankündigung der "Liebeskasper"-Tour häufen sich auf Instagram begeisterte Kommentare von Pocher-Fans. "Humor ist, wenn MANN trotzdem lacht! Bravo, Olli", heißt es da etwa. Ein anderer User kommentiert: "Die Trennung hat etwas Positives. Du wirkst freundlicher und authentischer als in der Beziehung. Wirklich!". Von dritter Stelle wird befunden: "Er nimmt nicht nur die anderen 'auseinander', sondern schließt sich da nicht aus. Ich mag den Humor und die ehrliche Ironie."