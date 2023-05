Promi-Podcasts gibt es viele, jetzt kommt einer dazu: Entertainer Joko Winterscheidt kommentiert das Alltagsgeschehen. Diesmal aber nicht mit seinem TV-Partner Klaas Heufer-Umlauf.

Der Entertainer Joko Winterscheidt (44) und die Autorin Sophie Passmann (29) starten am Donnerstag ihren gemeinsamen Podcast "Sunset Club". Das gaben die beiden am Montag bekannt. "Es gibt augenscheinlich schon sehr viele Podcasts. Aber es gibt noch keinen Podcast-Club, in dem man Mitglied werden kann", sagte Winterscheidt der Deutschen Presse-Agentur. Jede Woche soll eine neue Folge bei allen gängigen Plattformen erscheinen.

Zu der zunächst etwas ungewöhnlich klingenden Kombination erklärte Passmann: "Es ergibt auf der einen Seite total Sinn, weil ich in Jokos Dunstkreis arbeite und schreibe. Gleichzeitig ist es eine Kombination, die viele Leute sicher irritiert. Ich denke, das ist die perfekte Konstellation, um zu unterhalten."

In "Sunset Club" will das Moderationsduo über die Medienwelt, Alltagsbeobachtungen und Karriere-Ratschläge sprechen. Prominente Gäste hätten bisher noch nicht zugesagt, meinte Winterscheidt. "Ich glaube aber, wenn der Podcast erstmal läuft, wollen sie alle Mitglied werden. Immerhin gibt es Menschen, die zahlen Tausende von Euro für irgendwelche Mitglieder-Clubs in Berlin, wo kein Mensch rein will."

Der 44-jährige Winterscheidt ist vor allem durch Sendungen mit Klaas Heufer-Umlauf (39) bekannt geworden, der mit "Baywatch Berlin" seinen eigenen Podcast hat.

Passmann arbeitet als Autorin für Fernsehshows und Magazine. Sie veröffentlichte außerdem Bücher wie "Alte weiße Männer: Ein Schlichtungsversuch" (2019) oder "Komplett Gänsehaut" (2021).