Reese Witherspoon bei der Verleihung der 77. Golden Globe Awards im Beverly Hilton Hotel. Foto: Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

900 Millionen Dollar - mit dieser Summe beziffern Brancheninsider den Deal zwischen Reese Witherspoons Firma Hello Sunshine und der Investmentfirma Blackstone. Mit dem neuen, gemeinsamen Medienunternehmen will Witherspoon vor allem Frauenthemen anpacken.

Oscar-Preisträgerin Reese Witherspoon (45, «Walk the Line») hat mit ihrer Firma Hello Sunshine ein Millionengeschäft abgeschlossen. Auf Instagram sprach die Schauspielerin und Produzentin von einem «großen Schritt nach vorne» bezüglich eines Deals mit der US-Investmentfirma Blackstone.

Das neue, gemeinsame Medienunternehmen werde ihr die Möglichkeit geben, noch mehr «unterhaltsame, wichtige und aufschlussreiche» Geschichten über Frauen weltweit umzusetzen.

Witherspoon hatte ihre Firma 2016 gegründet und Filme und TV-Serien wie «Big Little Lies» und «Little Fires Everywhere» produziert. Brancheninsider bezifferten das Volumen des Deals auf rund 900 Millionen Dollar, wie das «Wall Street Journal» berichtete. Witherspoon selbst nannte keine Zahlen. Die Schauspielerin will in der neuen Firma im Vorstand und weiter als Produzentin mitwirken.

Mit ihrer Firma Hello Sunshine packte die Oscar-Gewinnerin vor allem Frauenthemen an. Im Dezember kündigte sie etwa ein gemeinsames Projekt mit Julia Roberts («Erin Brockovich») für den Apple-Streamingdienst Apple TV an.