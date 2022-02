Im laufenden Verfahren wegen sexuellem Missbrauch behauptet Prinz Andrew, Ghislaine Maxwell nur flüchtig gekannt zu haben. Ein jetzt aufgetauchtes Foto und anonyme Zeugen nähren Zweifel.

Die britische Zeitung "The Telegraph" hat ein bisher unbekanntes Foto veröffentlicht, das Prinz Andrew gemeinsam mit Ghislaine Maxwell und dem früheren US-Präsidenten Bill Clinton im Buckingham Palast zeigt. Auf der Aufnahme aus dem Jahr 2002 ist Clinton zu sehen, wie er den Thron der Queen inspiziert. Eine weitere, unbekannte Frau auf dem Bild trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift "God Save The Queen".

Nicht zu sehen ist Schauspieler Kevin Spacey, der bei der Tour durch den Buckingham Palast ebenfalls dabei gewesen sein soll. Bereits 2020 hatte der "Telegraph" ein Foto veröffentlicht, das Ghislaine Maxwell und Kevin Spacey auf dem Thron sitzend zeigt. Das Bild stammt ebenfalls aus dem Jahr 2002 und entstand wohl während desselben Anlasses. Auf beiden Aufnahmen trägt Maxwell eine weiße Spitzenbluse.

Ghislaine Maxwell soll Andrews Ex-Freundin gewesen sein

Wie der "Telegraph" berichtet, soll die 60-Jährige den VIP-Gästen bei der Tour als "Prinz Andrews Ex-Freundin" vorgestellt worden sein. "Ghislaine Maxwell war diejenige, die uns in den Buckingham Palace geführt hat. Wir gingen durch das Haupttor und Ghislaine zeigte uns, wo wir hin mussten. Sie kannte sich in diesem Bereich des Palastes gut aus", zitiert die Zeitung eine namentlich nicht genannte Person, die bei der Führung damals dabei gewesen sein will. Der Thronsaal ist laut "Telegraph" nur im Rahmen öffentlicher Führungen durch den Palast oder bei Staatsbesuchen und offiziellen königlichen Veranstaltungen zugänglich.

Das neue Foto belastet Prinz Andrew weiterhin im drohenden Zivilprozess gegen Virginia Roberts Giuffre. Die gebürtige Amerikanerin behauptet, als Minderjährige mehrfach vom Sohn der Queen sexuell missbraucht worden zu sein und fordert Schadenersatz in unbekannter Höhe. Prinz Andrew weist alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück. Auch Ghislaine Maxwell habe er nicht wirklich gut gekannt, behauptet der 61-Jährige.

Ghislaine Maxwell ging im Buckingham Palast ein und aus

Zuletzt hatte jedoch auch ein ehemaliger Security-Mitarbeiter des Buckingham Palastes beteuert, dass das Verhältnis zwischen Prinz Andrew und Ghislaine Maxwell sehr vertraut gewesen sein soll. "Ich und ein Kollege wunderten uns, ob es zwischen Maxwell und Prinz Andrew eine intimere Bindung gab. Maxwell ging im Palast ein und aus", sagte er in der TV-Dokumentation "Ghislaine, Prince Andrew and the Paedophile".

Zudem gibt es mehrere Aufnahmen, die Prinz Andrew und Maxwell zusammen zeigen. So besuchten sie etwa im Jahr 2000 gemeinsam das Pferderennen in Ascot, die Halloween-Party von Heidi Klum in New York und waren zu Gast bei der Hochzeit von Andrews Ex-Freundin Aurelia Cecil. Ein Foto, auf dem Andrew und Maxwell mit dem mutmaßlichen Opfer Virginia Roberts Giuffre zu sehen sind, nannte der Queen-Sohn in einem Interview eine Fälschung. "Ich kann mich nicht erinnern, sie getroffen zu haben. Das ist nie passiert", sagte Andrew 2019 der BBC.

Seine Aussagen wird Prinz Andrew am 10. März unter Eid wiederholen müssen. Dann wird der 61-Jährige von Guiffres Anwälten in London befragt. Virginia Roberts Giuffre wiederum soll Andrews Anwälten im April Rede und Antwort stehen. Bis zum 28. Juli müssen sich beide Seiten entscheiden, ob sie es auf einen Zivilprozess ankommen lassen wollen oder sich außergerichtlich einigen.

Quellen: "The Telegraph", "BBC", "New York Post"