"He's Back" so stand es auf den Postern für sein Konzert am Mittwoch in der schwedischen Stadt Stockholm. Gemeint war der us-amerikanischen Rapper A$AP Rocky. Vor dem Event war der Künstler im Norden der Stadt unterwegs gewesen und hatte Karten verschenkt. Entsprechend die Begeisterung bei seinen Fans: "Es ist fantastisch. Er scheint sich wirklich für uns Minderheiten zu interessieren, die in diesen Brennpunktgebieten leben. Es füllt mein Herz und es macht mich glücklich, ganz ehrlich." A$AP Rocky wurde Mitte August von einem schwedischen Gericht wegen Körperverletzung verurteilt. Um eine Gefängnisstrafe kam er damals jedoch herum. Aber er saß wochenlang in schwedischer Untersuchungshaft. Vorangegangen war dem Ganzen eine gewalttätige Auseinandersetzung in Stockholm, bei der der Musiker und zwei seiner Begleiter am 30. Juni einen Mann auf der Straße zusammengeschlagen hatten. A$AP Rocky betonte jedoch immer, dass sie zuvor lange belästigt und bedrängt worden seien. Und nun verabereitete er ganz offensichtlich seine schwedischen Erfahrungen hinter schwedischen Gardinen bei seinem Konzert.