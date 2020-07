Sehen Sie im Video: Ehemaliger SPD-Vorsitzender Vogel ist tot.





Der ehemalige SPD-Vorsitzende Hans-Jochen Vogel ist tot. Der SPD-Parteizeitung "Vorwärts" zufolge verstarb er am Sonntag im Alter von 94 Jahren in München. Als Sozialdemokrat ins Rampenlicht trat Vogel 1960 als Oberbürgermeister in München, später wurde er Minister in den Kabinetten von Willy Brandt und Helmut Schmidt. 1981 wurde er zum Regierenden Bürgermeister von Berlin gewählt. Zwei Jahre später trat er als Kanzlerkandidat für die SPD bei der Bundestagswahl an. 1987 wurde Vogel SPD-Vorsitzender und erlebte als solcher die Überwindung der deutschen Teilung. Die heute SPD-Co-Vorsitzende Saskia Esken erklärte auf Twitter "Deutschland und die SPD haben Hans-Jochen Vogel viel zu verdanken. Wir trauern und verneigen uns vor diesem großen Sozialdemokraten."