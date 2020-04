O-TON Lilly Becker, Schauspielerin 'Dahoam is Dahoam'. Do I say it right?"

Die gebürtige Niederländerin Lilly Becker hat etwas zu kämpfen mit dem bairischen Dialekt. Für ihr Schauspieldebüt in der fiktiven Serie "Dahoam is Dahoam" lernte sie extra Bairisch, um die anderen Schauspieler zu verstehen.

O-TON Lilly Becker "Ist schwierig. Bairisch ist schwierig. Auch für einen normalen Deutschen, oder? Wenn du aus Hamburg kommst und redest, ist schwierig. Aber cool."

In der Folge "Gestehen oder nicht" spielt Becker, die lange Jahre mit Tennisstar Boris Becker liiert war, die Rolle der Linda. Sie ist auf der Durchreise und macht in Lansing Station, um ihre gute Freundin Fanny zu besuchen, die Köchin des Brunnerwirts.

O-TON Lilly Becker "Ich habe mich so gefreut und ich habe alles gegeben, habe meinen Text gelernt. Und ich bin auch Linda jetzt."

Wegen der Corona-Pandemie ist seit Mitte März Drehpause. Doch weil mit einem Vorlauf von mehreren Wochen gedreht wird, läuft die Serie erst einmal wie gewohnt weiter. Die Folge mit Lilly Becker wird am 6. April um 19.30 Uhr im Bayerischen Rundfunk ausgestrahlt.