Sehen Sie im Video: Obama versenkt Basketball – und feiert sich selbst.





„Das ist was ich mache!“





Barack Obama zeigt sein Basketball-Talent mit einem mühelosen Drei-Punkte-Wurf.





Im Rahmen einer Wahlkampfveranstaltung in Flint, Michigan greift der ehemalige US-Präsident zum Ball.





Den Wurf-Clip postet Obama zusammen mit einem Wahlaufruf auf Twitter.





Das Video wird innerhalb weniger Stunden mehr als 9,7 Millionen Mal angesehen.





Obama spielte in seiner Jugend High-School-Basketball auf Hawaii.





Auch Basketball-Legende Lebron James zeigt sich beeindruckt vom Wurf des Ex-Präsidenten.





„Jetzt gibst du aber an, mein Freund! Das ist was du tust? Okay, okay, ich verstehe. Der Hammer.“

Mehr