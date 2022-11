Diese Promis fiebern mit Tom Brady und Co.

NFL-Spiel in München

Das NFL-Spiel zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks lässt sich auch die Prominenz nicht entgehen. Wer live dabei ist.

Die National Football League (NFL) gastiert am Sonntag (13. November) in München. In der Allianz Arena treffen die Tampa Bay Buccaneers unter Superstar Tom Brady (45) auf die Seattle Seahawks. Ein Spektakel, das sich bekannte Größen aus Sport und Politik live vor Ort anschauen.

Vor dem Spiel im Stadion anzutreffen war unter anderem Fußballer Thomas Müller (33). Der Bayern-Spieler erschien in Begleitung seiner Frau Lisa (33) und seines Teamkollegen Serge Gnabry (27). Letzterer stach in einer neongelben Trainingsjacke und einer schwarzen Sonnenbrille direkt ins Auge. In einem roten Trikot der Tampa Bay Buccaneers freute sich auch Lisa Müller sichtlich auf das Spiel. Ihr Mann hatte zuvor selbst ein Football-Training absolvieren dürfen, wie er auf seinem Instagram-Kanal zeigte.

Markus Söder freut sich auf das NFL-Spiel

Via Instagram sendet auch der bayrische Ministerpräsident Markus Söder (55) Grüße aus der Allianz Arena. "Wir sind gespannt auf das Spiel", schreibt er zu einem Foto mit Fußballer Eric Maxim Choupo-Moting (33). Der Politiker hatte vor dem Anpfiff an der Münzwurf-Zeremonie auf dem Rasen teilgenommen.

Neben Müller, Gnabry und Choupo-Moting sind mit Alphonso Davies (22) und Jamal Musiala (19) noch weitere Kicker des FC Bayern München anwesend. "Der FC Bayern arbeitet seit der Eröffnung unseres US-Büros 2014 mit der NFL zusammen. Wir freuen uns, diesen nächsten Schritt in unserer langfristigen Partnerschaft zu machen, indem wir ein reguläres NFL-Saisonspiel in unserem Heimstadion ausrichten", hatte CEO Oliver Kahn (53) vor dem Spiel im Namen der Mannschaft mitgeteilt. Auch er verfolgt das Spiel in der Allianz Arena.