Er war eine Ikone des britischen Rundfunks und Fernsehens, nun ist Nicholas Parsons (1923-2020) im Alter von 96 Jahren verstorben. Das meldet die "BBC" unter Berufung auf seinen Agenten.

Bekannt wurde der Engländer mit der Radiosendung "Just A Minute"; seit 1967 hatte er die Spielshow für die BBC moderiert und tat dies ununterbrochen bis 2018, als er sich erstmals krankheitsbedingt von einem Kollegen vertreten lassen musste. Auch als Schauspieler war Parsons immer wieder gern gesehen; unter anderem gastierte er in der Kultserie "Doctor Who" und wirkte in Sketch-Comedy-Formaten wie der "Morecambe & Wise Show" und "The Benny Hill Show" mit.

Kollegen trauern öffentlich

Seine Kollegen machen ihrer Trauer Luft. Der britische Fantasy-Autor Neil Gaiman (59) arbeitete beispielsweise bei der Verfilmung seines Romans "Good Omens" mit Parsons zusammen; auf Twitter schreibt er:

"Ich habe mich so auf die Zusammenarbeit mit ihm gefreut. Eigentlich sollte ich ihm Regie-Anweisungen geben, aber diese lauteten quasi 'Du bist Nicholas Parsons, also mach einfach dein Ding'". Zudem postete Gaiman ein Foto von sich und Parsons und schrieb dazu: "Ich bin so stolz, dass ich mit jemandem arbeiten dürfte, den ich mein Leben lang bewundert habe."

Nicholas Parsons hinterlässt seine zweite Ehefrau, Ann Reynolds, mit der er seit 1995 verheiratet war. Aus seiner ersten Ehe mit der Synchronsprecherin Denise Bryer (92) stammten seine beiden Kinder.