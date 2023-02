Pamela Andersons neue Show ist nicht die erste Celebrity-Kochsendung: Auch andere Promis haben bereits im TV ihr Können am Herd gezeigt.

"Baywatch"-Star Pamela Anderson (55) bekommt eine eigene Kochshow im TV. Dafür soll die leidenschaftliche Tierschützerin in ihrem Haus in Ladysmith (Kanada) für Freunde und Familie veganes Essen zubereiten. Anderson ist nicht die erste Prominente mit eigener Kochshow: Auch andere US-Stars zeigten bereits im Fernsehen ihr Können und ihre Kreativität am Herd.

Selena Gomez

Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez (30) startete während des Corona-Lockdowns 2020 ihre Show "Selena + Chef" auf HBO Max, die sie in ihrem Haus beim Kochen zeigt. Gomez, die sich als Anfängerin am Herd bezeichnet, übt darin verschiedene Gerichte zu kochen und spricht gelegentlich mit professionellen Köchen, um sich Tipps und Tricks zu holen. Die Show wurde ein großer Erfolg mit insgesamt vier Staffeln.

Paris Hilton

Hotel-Erbin Paris Hilton (41) zeigte in "Cooking with Paris", wie sie gemeinsam mit Kim Kardashian (42) in ihrem Haus Frühstück zubereitet. Auch andere Stars waren zum gemeinsamen Kochen zu Gast, darunter Demi Lovato (30) und Schwester Nicky Hilton (39). Die Show, bei der Hilton wie für den roten Teppich gestylt in der Küche stand, bekam überwiegend negative Kritiken, sodass Netflix sie schon nach einer Staffel wieder aus dem Programm nahm.

Amy Schumer

In "Amy Schumer Learns To Cook" ließ sich die US-Schauspielerin Amy Schumer (41) von Ehemann Chris Fischer (43) das Kochen beibringen. Fischer ist preisgekrönter Koch von Beruf. Das Ehepaar zeigte sich in seinem Haus beim Snacks zubereiten, Cocktails mixen, dazu riss Stand-up-Comedian Schumer jede Menge Witze. Die Show lief mit zwei Staffeln bei Food Network, eine unzensierte Version gab es 2021 bei discovery+.

Snoop Dogg

In "Martha & Snoop's Potluck Dinner Party" stand Rapper Snoop Dog (51) gemeinsam mit Amerikas berühmtester TV-Hausfrau Martha Stewart (81) in der Küche. Von 2016 bis 2020 kochte das ungleiche Paar gemeinsam mit anderen prominenten Gästen und entwickelte dabei eine echte Freundschaft.