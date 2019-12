Gute Tat zu Weihnachten: Schauspieler und Musiker Nick Cannon (39, "Gigolo") hat Essen an Hilfsbedürftige in einem Obdachlosenheim in Los Angeles, Kalifornien, verteilt.

Dabei war der Ex-Mann von Mariah Carey (50, "All I Want For Christmas Is You") aber nicht allein: Model Brittany Bell (32) und der gemeinsame kleine Sohn, Golden Cannon (2), begleiteten ihn bei der Mission.