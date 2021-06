Erst vor wenigen Tagen wurde Nick Cannon zum zweiten Mal Vater von Zwillingen. Das nächste Kind ist offenbar schon unterwegs.

US-Moderator Nick Cannon (40) schwebt im Vaterglück. Erst vor wenigen Tagen wurde der Ex-Mann von Mariah Carey (51) zum zweiten Mal Vater von Zwillingen. Nun bestätigte das hochschwangere Model Alyssa Scott auf Instagram offenbar, dass Cannon auch der Vater ihres noch ungeborenen Babys sei.

Pünktlich zum Vatertag in den USA am Sonntag veröffentlichte Scott ein Foto in ihrer Instagram Story, das sie gemeinsam mit Nick Cannon zeigt. Der Moderator legt dabei seine Hände auf den Babybauch seiner Partnerin. "Ich feiere dich heute", kommentierte das Model den Schnappschuss. Zwar ist auf dem Foto Cannons Gesicht nicht zu sehen, allerdings ist der 40-Jährige klar an seinen Tattoos an Armen und Rücken zu erkennen.

Nick Cannon wird zum vierten Mal in einem Jahr Vater

Das Model befindet sich laut einem weiteren Instagrampost kurz vor der Geburt. Cannon wird damit bald zum vierten Mal Vater innerhalb eines Jahres.

Erst am 14. Juni wurden er und DJane Abby De La Rosa Eltern der Zwillinge Zion Mixolydian und Zillion Heir Cannon. Das gab Mutter De La Rosa auf Instagram bekannt. Im Dezember vergangenen Jahres brachte Brittany Bell die gemeinsame Tochter Powerful Queen zur Welt. Bell und Cannon sind außerdem Eltern des vierjährigen Golden.

Mit seiner Ex-Frau Mariah Carey hat Cannon zudem ein weiteres Zwillingspaar. Sohn Moroccan und Tochter Monroe wurden im April 2011 geboren. Er und die Sängerin waren von 2008 bis 2015 verheiratet.