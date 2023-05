Im Netz wird Nick Cannon gerne mal als "fruchtbarster Mann Amerikas" bezeichnet. Seit 2011 bekam der Schauspieler zwölf Kinder von sechs verschiedenen Frauen. Glaubt man ihm, wird er allen gerecht.

Wer dieser Tage die neue und sechste Staffel der Maklerserie "Selling Sunset" ansieht, der wird die neue Protagonistin Bre Tiesi kennengelernt haben. Die Promi-Maklerin war zuletzt in den Schlagzeilen, weil sie einen Sohn mit Musiker und Schauspieler Nick Cannon bekam.

Nick Cannon hat zwölf Kinder von sechs Frauen

In der Netflix-Serie spricht Tiesi über ihre unkonventionelle Beziehung mit Cannon, in der es kaum Regeln gibt. Der Ex-Mann von Mariah Carey wird seit einiger Zeit von Fans spaßeshalber als "fruchtbarster Mann Amerikas" bezeichnet. Tatsächlich bekam er seit 2011 zwölf Kinder von sechs verschiedenen Frauen. In "Selling Sunset" kommt das nicht bei allen gut an. Er setze Kinder in die Welt und könne sich gar nicht um sie kümmern, so der Vorwurf von Tiesis Co-Stars.

Glaubt man Cannon selbst, stimmt das allerdings nicht. In dem Podcast von Schauspieler Jason Lee sagte er kürzlich, dass er sehr frei mit seinem Geld umgehe. "Ich glaube, die wahre Währung ist deine Energie. Ich wünschte, ich könnte einen Vertrag abschließen, in dem steht: 'Du kannst nicht so viel von meiner Energie mitnehmen, wenn du gehst'", erzählte er.

Geld spielt keine Rolle

Seine zwölf Kinder müssten sich aber keineswegs von seiner Energie ernähren, das stellte er auch klar. "Mein Geld ist ihr Geld, ihr Geld ist mein Geld. Sie können alles haben, was sie wollen, worum sie bitten. Mein Konto ist ihr Konto, und da ist eine Menge drauf, also wird es uns nicht ausgehen", sagte er.

Im selben Podcast hatte Cannon verraten, dass er mit seiner acht Monate alten Tochter Onyx gerade am meisten Zeit verbringe. "Ich bin mindestens dreimal pro Woche den ganzen Tag mit ihr zusammen. Aber wisst ihr, LaNisha [Cole Anm. d. Red.] und ich haben eine superstarke Verbindung und unsere gemeinsame Elternschaft funktioniert so gut", sagte er.

Erst vor Kurzem hatte Cannon dem Magazin "People" erzählt, dass er jeden Tag aufgeregt aufwache, weil ihm sein Nachwuchs so viel Freude bereite.

Quellen: Jason Lee Podcast / "People"