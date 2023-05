Nick Cannon vertauschte am Muttertag die Karten für die Mütter seiner zwölf Kinder

von Eugen Epp Comedian und Schauspieler Nick Cannon hat insgesamt zwölf Kinder mit sechs verschiedenen Frauen. Da kann man schon mal durcheinander kommen – wie Cannon am Muttertag.

Die sprichwörtliche Fußballmannschaft an Kindern – das hat bei Nick Cannon geschafft. Ganze zwölf Kinder hat der Comedian und Schauspieler in die Welt gesetzt. Und das mit sechs verschiedenen Frauen. Da verliert Cannon, der die US-Version der Musikshow "The Masked Singer" moderiert, offenbar schon mal selbst den Überblick.

In seinem Podcast "The Daily Cannon" berichtete er davon, wie er am Muttertag durcheinanderkam. Cannon wollte den Müttern seiner Kinder Grußkarten schicken: "Ich dachte, es wäre eine wirklich gute Idee, ihnen so zu zeigen, wie ich wirklich fühle." Eigentlich eine charmante Idee, doch der 42-Jährige stand sich dabei selbst im Weg. Er vertauschte die Karten, so dass die Frauen die Botschaften erhielten, die eigentlich an jemand anders adressiert waren.

Nick Cannon: Zwölf Kinder mit sechs Müttern

"Als ich mal handschriftliche Nachrichten schrieb, brachte ich die Karten durcheinander. Und als dann die eine Baby-Mama die Karte las, in der stand, wie ich für die andere Baby-Mama fühle …", gestand Cannon in dem Podcast. "Ich habe wirklich mein Bestes gegeben", versicherte er – aber auch das hat das unangenehme Missgeschick nicht verhindert. Dabei habe er in diesem Jahr extra persönliche Karten geschrieben: "Mit dem Standardscheiß wäre das nicht passiert."

Cannon war sieben Jahre lang mit Popstar Mariah Carey verheiratet. Aus dieser Ehe stammen Zwillinge, die 2011 geboren wurden. Nach der Trennung wurde Cannon noch weitere zehn Mal Vater. Seine jüngste Tochter kam erst im Dezember zur Welt. Deren Mutter ist das Model Alyssa Scott. Der "Los Angeles Times" sagte Cannon, er brauche jährlich 100 Millionen US-Dollar, um den Lebensunterhalt für sich und seine zwölf Kinder zu finanzieren. Außerdem habe er allen seinen Ex-Partnerinnen Häuser gekauft, wo er sie und seine Kinder regelmäßig besuche – dann übernachte er aber natürlich auf dem Sofa.

Quellen: "The Daily Cannon" auf Instagram / "Los Angeles Times"

Familiensache "Nepo Babys": Diese Promis haben berühmte Eltern – und werden deshalb kritisch beäugt 1 von 13 Zurück Weiter 1 von 13 Zurück Weiter Lily Collins Lily Collins spielt die Hauptrolle in der Netflix-Serie "Emily in Paris". Ihr Vater ist der berühmte Musiker Phil Collins. Mehr

Sehen Sie in der Fotostrecke: Sie wuchsen im Rampenlicht auf und sind nun selbst erfolgreich. Wir zeigen einige Stars mit berühmten Eltern. Bei vielen schwingt die Frage mit: Wie viel Anteil haben Papa und Mama an der Karriere?