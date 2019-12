Haben Sie ihn gleich erkannt? Backstreet Boy Nick Carter (39, "All American") teilte ein Selfie mit seinen Fans auf Instagram. Dabei sitzt er an eine Wand gelehnt und lächelt in die Kamera. Seine Frisur ist immer noch die alte: an den Seiten trägt er die Haare kurz, am Oberkopf sind sie nach oben frisiert. Zum Selfie schreibt der 39-Jährige: "I'm getting old" (Zu Deutsch: Ich werde alt) und fügt einen lachenden Emoji hinzu.

Seine Fans widersprechen dem Sänger: "Du siehts immer noch gut aus" oder "Aber du bist immer noch süß" lauten etwa zwei Kommentare. In der Tat sucht man Falten bei dem 39-Jährigen noch immer weitestgehend vergebens. Mit den anderen Mitgliedern der Backstreet Boys war Carter dieses Jahr auf großer Tour und auch fürs kommende sind schon einige Gigs geplant.