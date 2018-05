"Na, Emma Bunton. Wie mache ich mich?", fragt Nick Carter (38, "Backstreet's Back") das ehemalige Spice Girl frech via Twitter. "Baby Spice" Emma Bunton (42, "Spice World") lieferte mit ihrem süßen 90s-Look die Vorlage für Nicks Kostüm: Mit den übrigen Backstreet Boys trat er am Abschlussabend einer Fan-Kreuzfahrt als The Spice Boys auf und gab alle Hits der erfolgreichen Girlband zum Besten.

Die anderen Jungs versuchten ebenfalls, einem der Spice Girls möglichst ähnlich zu werden. Howie Dorough trug Geri Halliwells berühmtes Union-Jack-Kleid, Kevin Richardson war so posh wie Victoria Beckham. Von Kopf bis Fuß in Leopardenprint gehüllt, sah AJ McLean Mel B zum Verwechseln ähnlich. Und Brian Littrell hatte sich in Mel Cs Sport-BH und Jogginghosen gezwängt. Zu "Wannabe" und "Say you'll be there" beeindruckten die fünf Jungs ihre Fans mit ihren High-Heel-Fertigkeiten und ihren Spice-Dance-Moves.