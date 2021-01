Sie dachten es geht nicht mehr - dann entdeckte Nick Carters Frau Lauren, dass sie bereits im fünften Monat schwanger ist.

Nick Carter (40) und seine Frau Lauren Kitt (37) bereiten sich auf ihr drittes Kind vor. Dass es dazu kommen würde, war für die zwei nach einigen Fehlgeburten Laurens sehr überraschend. Lauren sagte nun gegenüber "People", sie sei felsenfest davon überzeugt gewesen und hätte sich damit arrangiert, dass es bei ihren zwei Kindern bleiben würde.

Sie hätte erst nach fünfeinhalb Monaten bemerkt, dass sie schwanger war, so Lauren: "Ich hatte keine Symptome, ich hatte nichts, was darauf hinwies, dass ich schwanger sein könnte. Eines Tages spürte ich, wie sich etwas in mir bewegte und ich sagte 'Nick, da stimmt etwas nicht. Ich denke ich muss zum Arzt.' Ich sollte keine Kinder mehr bekommen, also wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass ich schwanger sein könnte." Sie hätte sogar befürchtet, es könne ein Tumor sein.

Die Carters haben zwei Kinder, den vierjährigen Odin und die 15 Monate Saoirse. 2018 teilte das Paar mit, dass es bei einer Fehlgeburt ein Mädchen verloren hatte. "Es war ähnlich wie das, was Chrissy Teigen durchmachen musste", erzählte Lauren. "Als sie ihre Geschichte veröffentlichte, waren wir sehr froh, dass es nicht so ein Tabu ist." Sie sei sehr dankbar dafür gewesen, dass Teigen so viel von sich in dieser Phase preisgab "weil, ich meine, keiner redet darüber".