Was für ein Kompliment für Nick Jonas (25, "Find You")! Die Mutter seiner Verlobten Priyanka Chopra (36, "Baywatch"), Madhu Chopra, hat zum ersten Mal über ihren zukünftigen Schwiegersohn gesprochen. In einem Interview mit der Website "DNA India" sagte sie: "Nick ist ein ruhiger und erwachsener Mann. Er ist ein wundervoller Mensch und jeder in der Familie liebt ihn."

"Höflich und respektvoll"

Das ist aber nicht das Einzige, was die Mutter der indischen Schauspielerin über Jonas zu sagen hat. "Er ist gegenüber Älteren sehr höflich und respektvoll. Was kann eine Mutter mehr wollen?", so Chopra. Sie hatte erst kürzlich die Familie des "Remember I Told You"-Interpreten kennengelernt und fand sie ausgesprochen nett. Ihrer Tochter Priyanka vertraue sie außerdem bei ihren Entscheidungen, denn "sie ist nicht impulsiv. Sie macht sich viele Gedanken und wenn sie sich für etwas entscheidet, dann kann ich mir sicher sein, dass es gut ist", so die zukünftige Schwiegermama weiter.

Nur wann wird aus der zukünftigen Schwiegermutter eine Schwiegermutter? "Sie haben sich noch nicht für ein Hochzeitsdatum entschieden. Dafür ist es noch zu früh", so Chopra. Beide hätten momentan noch viel für die Arbeit zu tun. "Sie werden einige Zeit brauchen, um zu entscheiden, wo und wann sie genau heiraten wollen", erzählte sie der Website.

Nick Jonas und Priyanka Chopra hatten am 18. August ihre Verlobung auf Instagram bekannt gegeben. Davor war Jonas von 2013 bis 2015 mit der ehemaligen Miss Universe, Olivia Culpo (26), liiert.