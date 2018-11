Kurz vor der bevorstehenden Hochzeit verbringen Nick Jonas (26, "Right Now") und seine Verlobte Priyanka Chopra (36) die gemeinsamen Thanksgiving-Feiertage in Chopras Heimat Indien. Am Donnerstag postete das Paar ein Bild auf seinen Instagram-Kanälen, auf dem die beiden im Kreis von Chopras Familie an einer großen Tafel gemeinsam essen.

"Happy Thanksgiving. Familie für immer", schreibt Chopra unter ihren Post."Was für ein wundervolles Thanksgiving. Hoffe, ihr hattet alle einen tollen Tag mit euren Liebsten", kommentiert Jonas sein Bild. Der 26-Jährige und die zehn Jahre ältere indische Schauspielerin haben sich im Sommer dieses Jahres verlobt. Eine offizielle indische Verlobungsfeier hat schon stattgefunden und auch die nahende Hochzeitszeremonie soll angeblich nach traditionellem indischem Brauch abgehalten werden.