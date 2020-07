Nick Jonas (27, "What A Man Gotta Do") ist in seine "Pri" verliebt wie am ersten Tag. Zum 38. Geburtstag seiner Frau, der Schauspielerin Priyanka Chopra ("Quantico"), am 18. Juli machte er ihr eine süße Liebeserklärung auf Instagram.

"Ich könnte für immer in deine Augen schauen. Ich liebe dich, Baby", schrieb der Jonas-Brother-Sänger. Sie sei die bedachteste, fürsorglichste und wunderbarste Person, die er je kennen gelernt habe. "Ich bin so dankbar, dass wir einander gefunden haben. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, meine Schöne."

Der US-Künstler und die in Indien geborene, ehemalige Miss World (2000) sind seit Dezember 2018 verheiratet.