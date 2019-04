"[...] Dieser Kerl und mein Vater Kevin Jonas sind bei weitem meine beiden größten musikalischen Einflüsse im Leben [...]"

Über wen gerät Sänger Nick Jonas (26, "Right Now") so ins Schwärmen? Er lobt den US-amerikanischen Musikproduzenten John Fields (50) in den höchsten Tönen. Der hat drei Alben der Jonas Brothers produziert. Mit der Platte "Jonas Brothers" gelang der Band 2007 der internationale Durchbruch. Auch an "A Little Bit Longer" (2008) und "Lines, Vines and Trying Times" (2009) arbeitete Fields mit. Er sei seine "absolute Legende", schreibt Nick Jonas auf seinem Instagram-Account zu einem Selfie, das ihn und Fields zeigt.