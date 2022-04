So heißt die Tochter der beiden

Nick Jonas und Priyanka Chopra So heißt die Tochter der beiden

Seit Januar sind Nick Jonas und Priyanka Chopra Eltern. Erst jetzt wurde der Name des kleinen Mädchens bekannt.

Sänger Nick Jonas (29) und seine Frau, Schauspielerin Priyanka Chopra (39), sind im Januar zum ersten Mal Eltern geworden. Erst jetzt wurde der Name des kleinen Mädchens bekannt. Das Paar hat seine Tochter Malti Marie Chopra Jonas genannt, bestätigte das "People"-Magazin.

Zuvor hatte bereits "TMZ" darüber berichtet. Das Mädchen soll am 15. Januar in einem Krankenhaus in San Diego geboren worden sein. Das geht aus der Geburtsurkunde hervor, die angeblich vorliegt. Chopra und Jonas haben sich bislang nicht dazu geäußert.

Kleine Familie bittet um Privatsphäre

Malti Marie wurde von einer Leihmutter ausgetragen, teilten die beiden damals in einem Statement auf Instagram mit. Daneben hat das Paar um Privatsphäre in dieser "besonderen Zeit" gebeten und kündigte an, sich nun auf seine kleine Familie zu konzentrieren. Fotos des Nachwuchses sucht man auf ihren Social-Media-Accounts vergeblich.

Priyanka Chopra und das Mitglied der Band Jonas Brothers sind seit Dezember 2018 verheiratet.