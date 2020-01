Jelani Maraj, der Bruder von Rapperin Nicki Minaj (37, "Queen"), soll seine elfjährige Stieftochter wiederholt vergewaltigt haben. Bereits 2017 wurde er wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt. In Long Island wurde am Montag nun das Strafmaß verkündet: Jelani Maraj muss 25 Jahre in den Knast, wie "Page "Six", das Promi-Portal der "New York Post", berichtet. Richter Robert McDonald erklärte demnach, dass Jelani Maraj seiner Ansicht nach "dieses Kind zerstört habe".

Berufung nicht ausgeschlossen

Nicki Minaj war im Gericht nicht anwesend. Der Anwalt ihres Bruders soll jedoch einen Brief von ihr vorgelesen haben, den sie 2016 verfasst haben soll. Darin soll sie ihren Bruder als "geduldigsten, sanftesten, aufrichtigsten, selbstlosesten Mann, den ich kenne" bezeichnen.

Jelani Maraj streitet die Vorwürfe ab. Vor Gericht bat er um Gnade und entschuldigte sich "für die Schmerzen, die ich verursacht habe". Er habe ein "exzessives Alkoholproblem" gehabt. Sein Anwalt erklärte nach der Urteilsverkündung, dass sein Klient vorhabe, Berufung einzulegen.