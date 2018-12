Wenig Arbeit für viel Geld: Nicki Minaj (36, "Anaconda") und Rap-Kollege Lil Wayne (36, "Love Me") treten am Silvesterabend in einem Nachtclub in Miami auf und sollen dafür zusammen umgerechnet etwa 220.000 Euro einstecken. Das berichtet das US-Promi-Portal "TMZ". Und dabei handle es sich noch um eine Art Freundschaftspreis, denn die beiden sollen sich gut mit dem Besitzer des Clubs verstehen.

Überboten werden die beiden allerdings noch von Rapper Future (35, "Mask Off"), der laut des Berichts sogar umgerechnet rund 350.000 Euro für einen Auftritt in Las Vegas einstecken soll. Die drei Musiker starten also als absolute Gewinner ins neue Jahr.