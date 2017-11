Nicki Minaj versucht mit dem neuen Cover der 'Paper' zu schocken. Darauf ist sie in einem 'Dreier' mit sich selbst zu sehen. Aber lässt sich das Internet nach Kim Kardashian und Co. noch so leicht beeindrucken?

Nicki Minaj will mit dem Paper-Cover schocken. Aber ist das wirklich so originell? Kim K schockte bereits mit 'Break the Internet'. Niki Minaj hat 'einen Dreier' (mit sich selbst). Während sie 10.000 Dollar teure 'Saint Laurent' Stiefel trägt. Sie wurden schon von Rihanna & Kendall getragen. Die Meinungen darüber gehen auseinander: Manche finden es anstößig, andere denken, es sei ein Zeichen von Selbstliebe & Schönheit. Aber unglücklicherweise kann Nicki das Internet mit nichts mehr schocken. Vor allem nicht mit Sex.c