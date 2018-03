Die wilden Partyzeiten von Nicky Hilton (34) gehören längst der Vergangenheit an. Denn nicht nur in Sachen Hochzeit ist die 34-Jährige ihrer großen Schwester Paris Hilton (37) ein Stückchen voraus: Mit Ehemann James Rothschild (*1985) hat sie bereits zwei gemeinsame Kinder. Dass Nicky die alten Zeiten jedoch keinesfalls vermisst und in ihrer Mutterrolle vollends aufzugehen scheint, zeigt ihr neuestens Bild auf Instagram. Für die Bespaßung ihrer Kinder gibt sie wirklich alles!

Gemeinsam mit Tochter Lily Grace Victoria (1) sitzt die Blondine in einer winzigen Stoff-Hütte. Doch was machen die beiden da? Ist doch ganz logisch: "Imaginäre Eiscreme in meinem Wohnzimmer servieren", kommentierte die 34-Jährige den herzigen Schnappschuss. Söhnchen Teddy, der im Dezember letzten Jahres zur Welt kam, scheint von dem imaginären Leckerbissen jedoch noch nichts abzubekommen, er ist auf dem Bild nicht zu sehen.