von Laura Stunz In der vierten Folge von "Sing meinen Song", in der sich alles um Sänger Clueso dreht, geht es heiß her. Während Nico Santos sich Cluesos Sex-Hit "37 Grad im Paradies" krallt, knistert es zwischen Alli Neumann und der Deutschpop-Ikone gewaltig.

Es wird heiß bei "Sing meinen Song". Die vierte Folge der VOX-Show ehrt die Arbeit von Deutschpop-Ikone Clueso, ganz zur Freude der teilnehmenden Künstler, die allesamt eine persönliche Bindung zu seiner Musik spüren.

Ob Montez, Nico Santos oder LEA – jeder der Stars scheint mit den Hits des "Die schönsten Tage"-Sängers aufgewachsen zu sein und persönliche Momente mit diesen zu verbinden. "Der ist seit ich denken kann ein riesen Superstar, egal ob ich ein Kind war oder jetzt als erwachsener Mann", sagt Montez. Und auch Nico Santos schwärmt: "Ich weiß noch wie ich von der Schule nach Hause gelaufen bin, mit Clueso auf den Ohren, es ist einfach verrückt ihn hier zu erleben. Er ist so jugendlich und das liebe ich so an ihm."

"Sogar mein Hund steht auf Clueso"

Und seine jugendliche Ader gibt der 43-Jährige mit einem astreinen Paketsprung gleich zu Beginn der Sendung zum Besten. "Bei ihm merkt man sofort sein inneres Kind", sagt Alli Neumann. "Wenn hier einer die ganze Zeit im Pool auf dem Einhorn sitzt, dann er." Für die 28-Jährige ist Clueso mehr als nur ein musikalisches Vorbild. "Wir haben doch alle irgendwie einen Crush auf ihn, oder?", schmunzelt die 28-Jährige.

"Sogar mein Hund steht auf Clueso", grinst Neumann. Ihre Schwärmereien kann sie bei ihrem späteren Auftritt vor Clueso kaum verbergen. Bevor sie zum Mikrofon greift, um "Paris" zu performen, sagt sie: "Jetzt muss ich ganz genau aufpassen, was ich sage. Einer meiner ersten deutschen Musik-Crushes ...", stammelt sie und sagt dann: "Äh… Ich dachte so ey, ein Liebeslied für Clueso singen, von ihm, für ihn... Jetzt kann ich dich nicht mehr angucken. So unangenehm." Die Zeit des Crushes sei aber jetzt vorbei, beteuert sie. "Nicht, dass du das falsch verstehst."

Dann bringt sie mit ihrer Version des Hits die Funken zum Sprühen. Clueso springt auf, Neumann strahlt und die beiden beginnen zusammen zu tanzen. "Oh, wenn die kleine Alli das sehen würde!", sagt sie während des Songs. "Man hat auf jeden Fall gemerkt, dass du mindestens einen Musikcrush hattest oder hast", grinst Montez.

Nico Santos liefert heiße R&B-Version zu Cluesos geheimen Sex-Hit

Heiß wird es auch bei Nico Santos Version von "37 Grad im Paradies". Bevor der Chartstürmer den Hit anstimmen kann, sagt Clueso: "Das ist ein Song über Sex. '37 Grad' ist einfach ein Song über eine heiße Begegnung." Offensichtlich sei das beim ersten Hinhören aber nicht. "Ich mag es, die Sachen nicht so haudrauf zu beschreiben. Es ist so ein bisschen wie in der Werbung: Wenn man den weißen Schimmel sieht, muss man es ja nicht noch drüberschreiben", erklärt der Sänger. Die Nummer handle vom Gefühl, sich in einer Sache zu verlieren – in diesem Fall sei es Sex. Und Santos findet: "Endlich ein Song, der richtig sexy klingt auf Deutsch". Seine feurige R&B-Version startet er mit einer Trommeleinlage auf zwei Congas, zu seinen späteren Tanzmoves sagt Montez süffisant: "Man merkt, dass du schon viel Sex in deinem Leben hattest."

Auch Stefanie Kloß startet ihren Auftritt mit einem Instrument. Mit einer Mundharmonika stimmt sie den Hit "Barfuß" an, in dem es um den Mut dazu geht, Neues auszuprobieren und aus seiner Komfortzone zu treten. Cluesos Fazit: "Wunderschön. Ich war gerade an tausend Orten gleichzeitig."

Emotionen und Gefühle pur

Gefühlvoll wird es auch bei Gastgeber Johannis Oerding und seiner Version von "Kein Bock zu geh'n". "Ich hab aus deiner Moll-Welt hier und da eine Dur-Welt gemacht", sagt Oerding vor seinem Auftritt. Während der Performance des 41-Jährigen streckt Clueso mehrfach die Faust in die Luft, die Begeisterung steht ihm ins Gesicht geschrieben. "Das flasht so, hier zu sitzen", sagt er. Bei LEA wird Clueso sogar richtig emotional. Nach den ersten Tönen von "Wenn Du liebst" schließt er die Augen. Am Ende sagt er: "Wundervoll gesungen. Ich geh mal kurz in meinen Bungalow, heulen." Die Stimmung ist einzigartig.

Die vierte Folge endet mit dem Auftritt von Montez. Der Rapper sieht in seinem und Cluesos Karriere Parallelen und fühlt sich mit ihm sichtlich verbunden. Er sagt: "Ich habe heute noch mal für mich neu entdeckt, dass du einer der krassesten Künstler bist, die ich in meinem Leben getroffen habe." Ohne Clueso würde es seine Musik gar nicht geben. Seine Version von "Du warst immer dabei" widmet Montez dann seinen Jungs und seiner Familie, er sei für "alle Leute, die immer schon da waren und an mich geglaubt haben", betont er. "Voll die Montez-Version", kommentiert LEA die Performance mit leicht verändertem Text. "Das könnte glatt dein nächster Nummer 1 Hit sein", so die Sängerin.

Schwere Kindheit und Jugend

Neben Cluesos Musik und seinem Karriereweg, ging es an diesem Abend auch viel über die Kindheit und Jugend des Sängers, die nicht immer leicht war. "Ich war ein absoluter Pausenclown", erzählte Clueso. "Weil ich einfach sehr viel Energie hatte und die wusste nicht wohin." Damals wusste der Künstler mit seiner Hyperaktivität noch nicht umzugehen, verbrachte im Zuge dessen sogar sechs Wochen in einer Kinderpsychiatrie.

Bei der zehnten Staffel "Sing meinen Song" sind viele alte Bekannte dabei. © RTL / Markus Hertrich

Das Makabere: In genau dieser mittlerweile geschlossenen Psychiatrie nimmt Clueso heute seine Musik auf, hat dort Räume für sein Studio gemietet. Auch von der Schule sei er mehrfach geflogen, erzählt er. "Ich hab die ersten Nächte tatsächlich in meinem alten Zimmer gepennt", erinnert er sich. Und auch die anderen Künstler sind erstaunt: "Was ist das denn für eine Wendung? Das kann man sich ja nicht ausdenken!", so Santos.

Am Ende der Folge ging die Protea für den Song des Abends schon zum zweiten Mal in dieser Staffel an die Band. "Ich kann mich heute nicht entscheiden", resümiert Clueso. "Ich gebe sie den Ladys."

"Sing meinen Song" läuft immer dienstags um 20.15 Uhr auf Vox. Die aktuelle Folge gibt es bei RTL+ zum Abruf.