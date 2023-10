von Laura Stunz Nico Santos wird Vater. Auf Instagram teilte der Ex-"The Voice"-Coach die frohe Botschaft mit seinen Fans – und verschob im gleichen Zug seine Tour.

Es wurde schon lange gemunkelt – jetzt hat er es bestätigt: Nico Santos wird zum ersten Mal Vater. Zusammen mit Ehefrau Aileen erwartet der Sänger Nachwuchs. Die frohe Botschaft teilte der "Play With Fire"-Interpret mit einem Post auf seinem Instagram-Account. Darin heißt es: "Ich habe zwei Nachrichten, die ich heute gerne mit euch teilen möchte. Die erste ist eine sehr schöne Nachricht. Wir erwarten Familienzuwachs."

Eigentlich haben der 30-Jährige und seine Frau mit der Verkündung der Neuigkeiten noch warten wollen, jedoch seien ihnen einige Medien zuvor gekommen, erklärte Santos. Details zur Schwangerschaft behielt er jedoch für sich.

Nico Santos wird Papa – und verschiebt Tour

Weiter heißt es in dem Instagram-Post: "Ich schreibe das, weil ich, ganz besonders um die Zeit des Termins, nur für meine Familie da sein möchte. Das heißt aber, dass ich deshalb die Tour vom Frühjahr 2024 in den Herbst 2024 verschieben muss. Ich hoffe, ihr habt auch hier für mich Verständnis." Mehr Informationen zur verschobenen Tour sowie konkrete Termine würden noch folgen, betont er abschließend.

Verständnis erhielt der Sänger seitens seiner Fans allemal. Neben zahlreichen Glückwünschen schrieb eine Nutzerin: "Wie sollten wir Fans dafür kein Verständnis haben, wenn die Tour verschoben wird? Ihr erwartet ein kleines Wunder. Da ist so ne' Tour doch Wurscht. Familie ist einfach das Wichtigste." Und auch Santos Familie steht dem Sänger bei. Seine Schwester Clarissa kommentierte: "Die schönste Nachricht, die es geben kann!" und "Tanti Clari ist bereit", seine Schwester Susanna schrieb: "Jetzt geht es in den nächsten Lebensabschnitt! Ich bin so unsagbar und unbeschreiblich gespannt. Fühl Dich umarmt und für Aileen ganz viel Kraft und liebe Gedanken!"

Sein Privatleben hält Santos in der Regel strikt aus der Öffentlichkeit heraus. Lediglich zu seiner Hochzeit im vergangenen Sommer teilte er ein Bild zusammen mit seiner Partnerin, das sie zusammen bei der romantischen Trauung auf Mallorca zeigt.