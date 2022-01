Im April wollen sich Brooklyn Beckham und Nicola Peltz das Jawort geben. Über den Sohn von David und Victoria Beckham ist viel bekannt. Doch wer ist die Frau, die den Promi-Sohn heiraten wird?

Wer mal auf Brooklyn Beckhams Instagram-Account unterwegs war, dem fällt schnell auf: Der Junge ist verliebt. Fast jeder zweite Instagram-Post ist eine Liebeserklärung an seine Verlobte, Schauspielerin Nicola Peltz. Auch seinen Körper zieren bereits mehrere Liebes-Tattoos. Aber wer ist die Frau eigentlich, die dem ältesten der Beckham-Kinder den Kopf gehörig verdreht hat?

Brooklyn Beckham und Nicola Peltz wollen heiraten

Die 27-Jährige ist die Tochter von Claudia und Nelson Peltz. Sie ist Model, er ein ehemaliger LKW-Fahrer, der sich selbst ein Milliardenvermögen aufgebaut hat. Die beiden sind seit mittlerweile 35 Jahren verheiratet, für ihn ist es die dritte Ehe. Laut der "Daily Mail" wohnen die Peltz' in einer Villa mit 27 Schlafzimmern, einem Eishockeyfeld sowie einer Herde Albino-Pfauen. Angeblich wollen sich Beckham und die jüngste Peltz im Anwesen der Familie in Palm Beach das Jawort geben.

Patriarch Nelson Peltz wurde als eines von zehn Kindern einer New Yorker Familie geboren. 1962 brach er sein Studium an der renommierten Wharton School ab, der Wirtschaftsuniversität, die auch Donald Trump besuchte. Er wollte eigentlich sein Geld als Skilehrer verdienen, doch es kam anders. Stattdessen arbeitete Peltz als Lieferwagenfahrer für das Tiefkühlkostgeschäft seiner Familie und verdiente dabei angeblich nur hundert Dollar die Woche. Es gelang ihm, das Unternehmen auszubauen und erfolgreich zu machen, was ihn in seine nächste Karrierestation führte.

Nelson Peltz war Trump-Anhänger

In den Achtzigern kaufte er einen Anteil an der Firma Triangle Industries, die unter anderem Verkaufsautomaten herstellt. Wenige Jahre später wurde Triangle Industries verkauft, was Peltz laut "Daily Mail" rund 840 Millionen Dollar einbrachte. Der Investor und Unternehmer war jahrelang eng befreundet mit Ex-Präsident Donald Trump. In Florida sind die beiden Nachbarn, Peltz unterstützte Trump oft öffentlich. "Seine Politik ist in meinen Augen die richtige Politik für Amerika", sagte er mal über Trump. Nach dem Angriff aufs US-Capitol 2021 bekundete Peltz Im Interview mit CNBC sein Bedauern, Trump so sehr unterstützt zu haben.

Gemeinsam mit Ehefrau Claudia hat Nelson Peltz die "Nelson and Claudia Peltz Family Foundation" gegründet, ihr Vermögen wird heute auf 1,6 Milliarden Dollar geschätzt. Auch Nicola Peltz' Geschwister sind fast allesamt erfolgreich. So ist der 36-jährige Matthew Peltz in das Unternehmen des Vaters eingestiegen, während Will Peltz als Schauspieler sein Geld verdient und Brad Peltz Profi-Eishockeyspieler war. Schwester Brittany ist erfolgreiche Eiskunstläuferin, Diesel Peltz ist App-Gründer und die Zwillinge Zachary und Gregory sind immerhin für ihren extravaganten Lifestyle bekannt.

Gelten die Beckhams in Großbritannien schon als Promi-Royalty – immerhin waren sie schon bei royalen Hochzeiten – gegen den Peltz-Clan wirken sie fast wie die Normalos aus dem Vorort.

Quellen: "Daily Mail" / "Markets Insider" / CNBC

