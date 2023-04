von Christina Klein Nicolas Cage opferte für seine neue Rolle des Dracula in dem Film "Renfield" nicht nur jede Menge Zeit in der Maske, sondern auch seine Zähne. Das berichtete nun sein Make-up-Artist Christien Tinsley.

Drei Stunden täglich verbrachte der Schauspieler Nicolas Cage in der Maske für seinen neuesten Film "Renfield", der am 25. Mai 2023 in den deutschen Kinos anläuft. In der Horror-Komödie des Regisseurs Chris McKay spielt er Dracula.

Der bekannte Vampir-Filmcharakter Dracula zeichnet sich vor allem durch seine spitzen Eckzähne aus, mit denen er vampiresk seinen Opfern das Blut aus den Adern saugt. In dem Film "Renfield" standen die Macher allerdings vor einer Herausforderung. Es sollten nicht nur die Eckzähne des Schauspielers hervorstechen, sondern auch alle anderen Zähne eine spitze, scharfe Form annehmen.

Der Maskenbilder Tinsely gesteht in einem Interview mit dem Portal "Variety", dass er vor einer Herausforderung stand, da er nicht die Zeit haben würde, sich mit Zahnabdrücken und Zahnprothesen für den Film zu behelfen. Er wollte in der Lage sein, schnellere Anpassungen vorzunehmen. Die Lösung: ein 3D-Drucker. Aus digitalem Acrylharz formten sie die Beißerchen für den Vampir. Der technische Fortschritt des 3D-Druckers erlaubte dem Team, innerhalb von Minuten verschiedene Designs zu erstellen.

Nicolas Cages Aussprache durfte durch die Zähne nicht beeinflusst werden

Der Einsatz der neuen Technologie ließ auch zu, dass man die Zähne so dünn wie möglich gestaltete. Selbst wenn der Zahnersatz beim Dreh kaputtgehen sollte, lieferte der Drucker innerhalb von kürzester Zeit Ersatz. Dennoch mussten die natürlichen Zähne von Nicolas Cage angeschliffen werden, um die Zahnveneers passgenau und ohne sprachliche Beeinflussung zu verwenden.

Cages Dracula durchläuft in dem Film vier verschiedene Transformationsstadien. Angefangen bei einem deprimierten und niedergeschlagenen Dracula mausert er sich über den Film zu einer gesünderen Version. Die erste Dracula-Stufe dauerte bis zu dreieinhalb Stunden in der Maske von Kopf bis Fuß. "Es war ein kompletter Kopf aus Prothesen, Gebissen, Ganzkörper, Oberkörper, Armen, Händen und Nägeln", erläutert Tinsley. Je mehr sich der frustrierte Vampir über den Film hinweg mit Menschenblut regeneriert, desto frischer sollte er aussehen, das letzte Make-up nahm dann nur noch um die 45 Minuten in Anspruch.

Quellen: Variety, Unilad