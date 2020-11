Trennung beim "Prince Charming"-Traumpaar? Via Instagram deutet Nicolas Puschmann an, dass die Liebe zu Lars Tönsfeuerborn zerbrochen ist.

Sind Nicolas Puschmann (29) und Lars Tönsfeuerborn (30) kein Paar mehr? Darauf deuten die jüngsten Instagram-Posts des ehemaligen "Prince Charmings" hin. "Das war's mit Nicolars, wurde mir eben so mitgeteilt", erklärte Puschmann in seiner Instagram Story am Sonntag (8. November). Außerdem teilte der 29-Jährige ein schwarzes Foto, zu dem er schrieb: "Bin erstmal off - völlige Überforderung mit der plötzlichen Situation."

Tönsfeuerborn hat sich zu der vermeintlichen Trennung bisher nicht geäußert, eine offizielle Bestätigung fehlt von beiden Seiten. Kennengelernt haben sich Nicolas Puschmann und Lars Tönsfeuerborn in der ersten Staffel der Gay-Datingshow "Prince Charming". Seitdem waren die beiden unzertrennlich, zogen in eine gemeinsame Wohnung und riefen zudem den Podcast "Ausdauersport Liebe" ins Leben. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erklärten sie Mitte Juli, dass sie "eine sehr glückliche und vor allem strapazierfähige Beziehung führen".