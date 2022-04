Schlagersängerin Nicole hat erstmals öffentlich über ihre Krebserkrankung gesprochen. Die 57-Jährige hatte im Dezember 2020 die Diagnose Brustkrebs erhalten.

ESC-Legende Nicole hat offenbart, dass sie im Dezember 2020 die Diagnose Brustkrebs erhalten hat. Es sei "ein Schock" gewesen, sagte sie im Interview mit der "Bild"-Zeitung. "Die Zeit blieb stehen. Mein Leben lief in Zeitlupe wie ein Film in mir ab. Ich dachte nur: 'Ich doch nicht!'" Die Sängerin wurde bereits operiert, die Chemotherapie mit anschließenden Bestrahlungen begann im darauffolgenden Januar.

Dabei habe sie ihre langen Haar verloren, die sie ihr Leben lang getragen habe und ihr "Markenzeichen" gewesen seien, erzählte die 57-Jährige über die Nebenwirkungen der Therapie. "Plötzlich hatte ich eine Glatze. Das war hart." Fortan habe sie eine Perücke getragen. Auch Wimpern und Augenbrauen seien "komplett weg" gewesen, "die Schleimhäute im Mund waren entzündet und meine Nägel lösten sich auf."

ESC-Siegerin Nicole erkrankte an Brustkrebs

In einem Instagram-Post berichtet die Musikerin und ESC-Gewinnerin von 1982 ebenfalls von ihren Erfahrungen in den letzten Monaten. "Im Dezember 2020 musste ich plötzlich und unerwartet eine Reise antreten, die ich ganz sicher nicht gebucht hatte", schreibt sie zu einem Bild von sich mit kurzen Haaren. Ihr sei unmissverständlich klar gewesen, dass der Weg, "den ich zu gehen hatte, äußerst steinig und schwer werden würde. Trotzdem musste ich meinen Rucksack packen und diese Reise antreten, denn eine Alternative gab es nicht". Ein "langes, dunkles Tal" habe sich vor ihr aufgetan. "Da musste ich durch, denn nur am Ende des Tals wartete die Sonne über dem Berggipfel auf mich."

Die wenigen, die von ihrer Krankheit gewusst hätten, hätten es auf ihren Wunsch für sich behalten, da sie kein Mitleid haben wollte. Dass die Öffentlichkeit nicht involviert war, habe ihr die nötige Zeit und Ruhe gegeben, "die ich für mich brauchte, um unbeirrbar ans Ziel zu gelangen". Nach 16 Monaten mit Ängsten, Zweifeln, Hoffnung und Zuversicht stehe sie nun "endlich am Gipfelkreuz. Die Sonne umarmt mich wieder, ihre Wärme trocknet nun alle Tränen, auch die ungeweinten, und ich sage leise, aber bestimmt und unendlich stolz zu mir: 'Mädel, du hast es geschafft!'"

Dass ihre Brustkrebserkrankung erkannt wurde, verdankt Nicole in gewisser Weise der Corona-Pandemie. Eigentlich wollten sie und ihr Mann Winfried Seibert im Dezember 2020 nach Kapstadt fliegen, doch die Flüge wurden mehrfach gestrichen. "Wir entschieden dann, daheimzubleiben, unser Haus zu renovieren, aufgeschobene Arzttermine wahrzunehmen", sagte sie. Bei einem dieser Termine entdeckte ihre Ärztin zwei bösartige Tumore in der rechten Brust. Nicole wurde sofort operiert. Nach der Therapie geht es der Sängerin, die mit ihrer Familie am Rande des Naturparks Saar-Hunsrück lebt, inzwischen besser.