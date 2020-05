Nicole Kidman (52, "Big Little Lies") hat sich beim Sport den Knöchel gebrochen. Das verriet nun ihr Ehemann Keith Urban (52) im Gespräch mit "The Project". Vor ungefähr fünf Wochen sei Kidman wie üblich in der Nachbarschaft beim Laufen gewesen, dabei habe sie ein Schlagloch übersehen, sei umgeknickt, und habe "einen kleinen Bruch in ihrem Knöchel" erlitten. In den vergangenen Wochen musste sie deshalb einen speziellen Schuh tragen, um die Heilung zu unterstützen.

Die Oscar-Preisträgerin hat die Verletzung aber offenbar gut weggesteckt, wie ihr Ehemann ebenfalls verriet: "Ihre innere Stärke war unglaublich, muss ich sagen", so Urban. "Sie hat es viel besser ertragen, als ich das gekonnt hätte." Kidman und Urban, die aus Australien kommen, konnten wegen der Corona-Pandemie zuletzt nicht zu ihren Familien reisen, was den beiden zu schaffen macht: "Wir wollen zurück und unsere Mütter sehen, erklärte der Musiker.