Nicole Kidman (51, "The Hours - Von Ewigkeit zu Ewigkeit") besuchte gemeinsam mit ihrem Ehemann Keith Urban (51) eine Vorstellung des Broadway-Theaterstücks "Network" im Belasco Theatre in New York. Ein romantisches Selfie auf Instagram dokumentierte den Date-Abend der beiden Stars. "Vielen Dank an Bryan [Cranston], Tatiana [Maslany] und die ganze Besetzung für einen fesselnden Theaterabend", kommentierte die Schauspielerin das Foto.

Auf dem Schnappschuss grinst das Paar eng aneinandergeschmiegt in die Kamera - Nicole Kidman hält das Theaterprogramm in der Hand. Ihre Follower zeigen sich von dem süßen Selfie begeistert: "Ich bewundere die Verspieltheit und die offensichtliche Liebe zwischen euch beiden!", ist in den Kommentaren unter anderem zu lesen. "Ihr seht so toll und verliebt aus", schwärmt ein weiterer Fan. Kidman und Urban sind seit Juni 2006 verheiratet, gemeinsam haben sie zwei Töchter.