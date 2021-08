Nicole Kidman hat sich schon oft freizügig in Kinofilmen oder TV-Serien gezeigt. Wie ihr Ehemann, Musiker Keith Urban, das findet, verriet die Schauspielerin jetzt in einem Interview.

Vor der Kamera die Hüllen fallen lassen – das gehört zum Job von Nicole Kidman dazu. Seit fast 40 Jahren arbeitet die Australierin in Hollywood, drehte dutzende Filme und gewann einen Oscar. Mit Nacktheit hatte die 54-Jährige dabei nie ein Problem.

"Ich war wahrscheinlich eine Pionierin, was das Thema betrifft", sagte Kidman im vergangenen Jahr der "New York Times" und berichtete von ihrer Zusammenarbeit mit Stanley Kubrick. Mit ihm drehte sie 1999 den Film "Eyes Wide Shut", in dem Kidman komplett nackt zu sehen war. Der Regisseur und die Schauspielerin hatten zuvor eine Abmachung getroffen: Nur von Kidman abgesegnete Szenen schafften es in den finalen Film. "Ich habe zu keiner einzigen 'Nein' gesagt", erzählte Kidman.

Damals stand sie gemeinsam mit Ex-Mann Tom Cruise vor der Kamera. Inzwischen ist die zweifache Mutter mit Sänger Keith Urban verheiratet. Aber was denkt der eigentlich, wenn seine Frau freizügige Szenen dreht wie zuletzt für die Serien "The Undoing" oder "Big Little Lies"?

Keith Urban weiß nicht, was Nicole Kidman am Set macht

"Mein Mann ist ein Künstler, er versteht das und mischt sich nicht ein", sagte Kidman dem US-Portal "E! News". Der 53-Jährige würde nur den fertigen Film oder die fertige Serien sehen, welche Details im Drehbuch stehen oder wie die Szenen tatsächlich vor der Kamera entstehen, davon hätte er keine Ahnung, so Kidman weiter. "Er weiß eigentlich nicht, was ich wirklich tue", scherzte die Schauspielerin. Zudem sei Urban viel zu beschäftigt mit seiner eigenen Karriere als Musiker.

Seit 2006 ist Kidman mit dem Neuseeländer verheiratet. Erst kürzlich feierten sie ihren 15. Hochzeitstag. Zum Jubiläum veröffentlichte Urban auf Instagram ein gemeinsames Foto und kommentierte: "Alles Gute zum Jahrestag, Babygirl! Mein Leben hat begonnen, als du vor 5475 Tagen 'Ja' gesagt hast."