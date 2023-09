TV-Star Nicole Mieth und Manager Helmut Werner sind Eltern eines Sohnes geworden. Seinen Namen verdankt er Schlager-Legende Roy Black.

"Dankbarkeit. Glück. Liebe. Einfach nur unbeschreiblich, was gerade passiert", freut sich Nicole Mieth (33) auf Instagram. Die ehemalige "Verbotene Liebe"-Darstellerin und ihr Ehemann, Künstlermanager Helmut Werner (39), sind zum ersten Mal Eltern geworden. "Unser Lennie hat das Licht der Welt erblickt und wir platzen vor Freude. Danke, für all die lieben Glückwünsche", schreibt die 33-Jährige. Dazu postet sie einen Artikel der "Kronen Zeitung", in dem sich der frischgebackene Vater zu Wort meldet.

Was der Name mit Roy Black zu tun hat

"Es ist das Beste, was mir je im Leben passiert ist und Nicole und ich sind noch am realisieren unseres Glücks", schwärmt Werner im Gespräch mit der österreichischen Zeitung. Zudem verrät er, wie das Paar auf den Namen seines neugeborenen Sohnes gekommen ist. "Wir sind beide Roy-Black-Fans, der im 'Schloss am Wörthersee' den Lennie Berger spielte und so kamen wir sehr leicht darauf."

Mieth und Werner lernten sich 2017 im Zuge der Dschungelcamp-Dreharbeiten kennen. Mieth belegte in der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" damals den neunten Platz. "Helmut und ich lernten uns im Hotel Versace kennen. Er war als Manager für zwei Kandidaten vor Ort", so Mieth damals zu spot on news. Bei den Nachdreh-Arbeiten zu "Das perfekte Promi Dinner" habe es schließlich "endgültig gefunkt. Ich bin sofort zu ihm nach Wien gezogen, habe mein altes Leben hinter mir gelassen und bin so richtig glücklich, wie man es sich nur wünschen kann", schwärmte die Schauspielerin in dem Interview weiter.

"Die Liebe meines Lebens"

"Helmut ist die Liebe meines Lebens. Ohne das Dschungelcamp hätte ich ihn vermutlich nicht kennengelernt. Wenn man mich fragen würde: Nicole, was hat Dir das Dschungelcamp im Nachhinein gebracht? Dann würde ich ganz einfach antworten: die Liebe meines Lebens." Anfang Juli 2023 gaben sich die beiden schließlich in Kitzbühel das Jawort.

Bekannt geworden war die 33-Jährige durch ihre Rolle in der 2015 eingestellten Adelssoap "Verbotene Liebe". Von 2011 bis 2015 spielte sie Kim Wolf, die Tochter von Ansgar von Lahnstein (Wolfram Grandezka, 53). Weitere Rollen hatte sie unter anderem im "Tatort" oder auf dem "Traumschiff".

Helmut Werner managt unter anderem Sänger Heino (84). Von 2009 bis 2016 war er Teil des Lugner-Clans. Sieben Jahre lang war er mit Jacqueline "Jacky" Lugner (29) liiert, der gemeinsamen Tochter von Richard (90) und Christina Lugner (58).