"Hier sind wir 25 und 27. Heute wirst du 40. Happy Birthday, mein Partner in Crime, in guten wie in schlechten Zeiten, mein bester Freund für immer: Joel Madden"

So liebevoll gratulierte It-Girl Nicole Richie ("The Simple Life", 37) ihrem Ehemann Joel Madden ("Generation Rx") auf Instagram zu seinem Geburtstag. Dazu postete sie ein 13 Jahre altes Pärchen-Selfie. Der Sänger der US-amerikanischen Punk-Band "Good Charlotte" wurde am 11. März 40 Jahre alt. Das Paar lernte sich im Jahr 2006 kennen und heiratete im Dezember 2010. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn und eine Tochter.