Nicole Scherzinger will heiraten. Die Sängerin hat sich mit ihrem Partner Thom Evans verlobt, wie sie auf Instagram bekannt gab.

Sängerin Nicole Scherzinger (44), die mit der Gruppe Pussycat Dolls berühmt wurde, hat sich mit ihrem Partner Thom Evans (38) verlobt. Auf Instagram verkündete sie, dass der ehemalige Rugbyspieler ihr einen Heiratsantrag gemacht hat - und sie hat angenommen.

"Ich habe ja gesagt", schrieb die 44-Jährige zu Bildern, die den Antrag am Strand zeigen. Darauf zu sehen ist Thom Evans, wie er mit dem Ring in der Hand im Sand kniet. Nicole Scherzinger hält sich, offenbar überrascht, die Hände vor ihr Gesicht. Auf einem weiteren Schnappschuss blicken sich die beiden verliebt in die Augen. Sie trägt ein langes, blau-weißes Sommerkleid und Sonnenhut, er helle Shorts und hellblaues Shirt. Unter dem Post gratulierten prominente Freunde wie unter anderem Schauspielerin Rebel Wilson (43), Topmodel Naomi Campbell (53) oder Unternehmerin Paris Hilton (42).

Seit 2020 offiziell ein Paar

Erste Gerüchte über eine Beziehung der Sängerin und des Sportlers waren 2019 aufgekommen. Die beiden sollen sich in einer TV-Show kennengelernt haben. Nicole Scherzinger und Thom Evans, der auch als Model arbeitet, gaben ihr Debüt auf dem roten Teppich dann im Januar 2020 bei einem Event in Beverly Hills. Seitdem postet das Paar in den sozialen Medien ab und an gemeinsame Momente, darunter Einblicke in Urlaubsreisen, Ausflüge und am Valentinstag zeigte die Sängerin ein süßes Foto mit einem großen Teddybären und Evans. Auch ihr gemeinsames Workout-Programm teilen die beiden mit den Fans.

Prominente Ex-Partner

Thom Evans war Medienberichten zufolge zuvor mit Model und Schauspielerin Kelly Brook (43) zusammen, von der er sich 2013 trennte. Scherzinger hatte von 2016 bis Anfang 2019 den bulgarischen Tennisspieler Grigor Dimitrov (32) an ihrer Seite. Im Jahr 2015 hatte sie sich nach sieben Jahren On-Off-Beziehung von Formel-1-Star Lewis Hamilton (38) getrennt.