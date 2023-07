von Eugen Epp Nicole geht nach überstandener Krebserkrankung wieder auf Tour. In einem Interview erzählt sie, wie sie den Krebs bekämpfte und warum sie ihre Krankheit öffentlich machte.

Ende 2020 erhielt Schlagersängerin Nicole die schlimme Nachricht: In ihrer rechten Brust wurden zwei bösartige Tumore entdeckt. Es folgte ein jahrelanger Kampf gegen den Krebs mit Operationen, Chemotherapien und Bestrahlungen, die Musikerin verlor dabei auch ihre Haare.

"Für mich ist die Welt stehen geblieben. Mich hatte es richtig erwischt, das volle Programm", erinnert sich die 58-Jährige jetzt in einem Interview mit der "Berliner Morgenpost" an den Moment der Diagnose. Die Schlagersängerin, die 1982 mit dem Lied "Ein bisschen Frieden" als erste deutsche Vertreterin den Grand Prix gewann, gilt mittlerweile als geheilt – und kann auch wieder auf der Bühne stehen. Im vergangenen Jahr veröffentlichte sie ein neues Album, das passenderweise "Ich bin wieder da" heißt. Im September beginnt ihre Tour.

"Ich bin eine Kämpferin", erklärte Nicole der "Berliner Morgenpost". "Ich wusste, so trete ich nicht ab. Ich habe mich der Krankheit vom ersten Tag an entgegengestellt." Und ihr Kampf hat sich gelohnt: Im vergangenen Sommer wurde ihr von ihrem Arzt mitgeteilt, dass sie krebsfrei sei. "Du hast es geschafft", soll er der Sängerin, die mit vollem Namen Nicole Seibert heißt, damals gesagt haben.

Außerdem erzählte Nicole, warum sie die Erkrankung im Frühling 2022 öffentlich gemacht habe – fast anderthalb Jahre nach der Diagnose. Damals hatte sie die Öffentlichkeit mit einem Instagram-Post informiert. Damit habe sie der Berichterstattung der "Bild"-Zeitung zuvorkommen wollen: "Ich wusste, die sind an der Geschichte dran." Zu dem Zeitpunkt sei die Krankheit aber bereits überstanden gewesen. "Ich wollte kein Mitleid, ich wollte auch niemanden zu Tränen rühren. Es grenzt ja sowieso an ein Wunder, dass über ein Jahr lang nichts an die Öffentlichkeit gedrungen ist. Die Freunde haben dichtgehalten, das ganze Dorf hat geschwiegen", so Nicole.

Quellen: "Berliner Morgenpost" / "Bild"

