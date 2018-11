Der ehemalige österreichische Automobilrennfahrer, Unternehmer und Pilot Niki Lauda (69) meldet sich vier Monate nach der Lungentransplantation persönlich zurück. In einem kurzen Video, das auf der Instagram-Seite von Mercedes-AMG Petronas Motorsport veröffentlicht wurde, richtet er sich an seine Freunde und sein Team und bedankt sich für deren "unglaubliche Unterstützung" während der zurückliegenden "schwierigen Zeit aus gesundheitlicher Sicht", so Lauda. Er sei schneller wieder aus dem Krankenbett gekommen, weil er diese "große, starke Familie fühlte".

Doch Lauda wäre wohl nicht Lauda, wenn er sich nicht auch an sein Rennfahrer-Team wenden würde, und so lobte er erst den "fünften aufeinanderfolgenden Weltmeister-Titel [...] - wir hätten keinen besseren Job machen können", um dann zur "wichtigen Nachricht" zu kommen: "Ich werde bald zurück sein - und dann geht's los zum sechsten"...

Nach einer schweren Lungenerkrankung musste sich der dreimalige F1-Weltmeister am 2. August 2018 in Wien einer Lungentransplantation unterziehen. Am 25. Oktober wurde er aus der Klinik entlassen.